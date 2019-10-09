Rusya’dan lider devletlere Suriye ile ilgili görüşme çağrısı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, lider devletlerin Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler ile ilgili durumu ele almak üzere görüşme masasına oturması gerektiğini belirtti.

Daha önce bölgedeki Kürt güçlerin Moskova’ya Şam ile olası görüşmeler için garantör olma çağrısı ile ilgili olarak Rus basınına açıklama yapan Şamanov, “Şu anki koşullarda Rusya’nın bu karmaşık durumda tek garantör olabileceğini düşünmek zor” diye konuştu.

Şamanov, “Biz daha önce birçok kez, sözüm ona geniş koalisyona çifte standartlarla uğraşmayıp, gerçek manada masa başında bu çatışmanın çözümü ile ilgili konuları ele alma çağrısında bulunmuştuk. Şimdiyse adeta tek bir nehrin iki kıyısı gibi bir durum söz konusu” diye konuştu.

Şamanov, ‘Bu zor şartlarda herkesin kendi amacı doğrultusunda hareket ettiği için anlaşmanın gerekli olduğunu’ vurguladı.

“Ben bir asker olarak Türklerin ne amaçladıklarını anlayabiliyorum, olası terör saldırılarını ve diğer saldırıları önlemek amacıyla Suriye ve Irak sınır bölgesindeki güvenliği sağlamak” diyen Şamanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer yandan Kürt nüfusun çıkarları da dikkate alınmalı. Bu kişiler zaten çok acı çekiyor ve düzenleme getirilmemiş bir statüdeler, bu da gerilimi ciddi bir şekilde tırmandırıyor. Bu sorunları es geçmeyip, lider devletlerle görüşme masasına oturup çözmeliyiz”.