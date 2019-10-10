'ABD'nin Kürtlere desteği kesmesi, çoğu ülkeye Washington'a güvenmeye değip değmediğini gösterecek’

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler’e karşı tutumunu değerlendirdi.

Cabarov, “Amerika büyük bir ülke, muazzam bir ülke. Ancak Amerikalıların (eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü) Mübarek’i nasıl ele verdiklerini, aşırılık yanlılarının ellerine nasıl bıraktıklarını hatırlayın. Amerikalıların Libya’da, birçok ülkeye göre daha müreffeh olan normal bir rejimin yok edilmesine nasıl yardım ettiklerini görüyoruz. Amerikalıların en önemli müttefikleri olan Suudi Arabistan’a nasıl yardım ettiklerini görüyoruz. Şimdi de Kürtleri bıraktılar. Zannediyorum ki bu, çoğu ülkeye ona (ABD) güvenmeye değip değmediğini gösterecek” diye konuştu.