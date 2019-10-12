Duma Başkanı Volodin, Erdoğan'a Putin'in selamını iletti

Devlet Duması’ndan yapılan açıklamada, Volodin’in Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi’ konulu Üçüncü Parlamento Başkanları Konferansı’na katılmak üzere İstanbul’a gittiği hatırlatılırken, "Açılış resepsiyonu sırasında, Türkiye Cumhurbaşkanı konferansın tüm katılımcılarıyla sohbet etti. Etkinlik kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan ve Vyaçeslav Volodin arasında görüşme gerçekleşti. Devlet Duması Başkanı, Türk liderine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in içten selamlarını iletti" denildi.

Erdoğan ve Volodin’in, yarın başlayacak konferansın ana konularını değerlendirdiği ifade edildi.