Rusya’nın Amiral Makarov gemisi, Kalibr füzeleri ile Doğu Akdeniz’de atış yaptı

Rusya donanmasına ait Amiral Makarov gemisinin, Doğu Akdeniz’de Kalibr füzeleri ve uçaksavar sistemleri ile eğitim kapsamında atış gerçekleştirdiği belirtildi.

Amiral Makarov gemisinin komutanı Anton Kuprin, gemi ile Doğu Akdeniz’de eğitim amaçlı Kalibr füzeleri ve uçaksavar sistemleri kullanılarak atış yapıldığını söyledi.

Kuprin, “Bu projeden gemilerle Doğu Akdeniz’de birçok kez görevler yerine getirildi, bugün bu gemi Rusya’nın en moderni” dedi.

Kuprin, geminin Suriye’deki Tartus üssüne giderken Rusya Haftası’nın düzenlendiği Yunanistan’ın Korfu adasına bir ikona götürdüğünü söyledi.

Gemi yıl sonuna kadar Akdeniz filosunda seyir halinde olacak.

11356 sayılı proje kapsamında üretilen Amiral Makarov gemisi Aralık 2017’de donanmaya katıldı, Akdeniz’deki görevler için de Ekim 2018’de Sivastopol’e geldi.

Bu proje çerçevesindeki gemilerin 4 bin ton su taşırma kapasitesi var ve 30 knot hıza kadar çıkabiliyor. Gemide Kalibr füzesi, Ştil-1 uçaksavar füze sistemi ve Palaş füze-topçu sistemi gibi donanımlar bulunuyor.