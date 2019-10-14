Kremlin: Ankara eylemlerine Suriye’nin kuzeyindeki duruma uygun yön vermeli

Kremlin’den Türkiye’ye, eylemlerine Suriye’nin kuzeyindeki duruma doğru orantılı olarak yön verme ve siyasi çözümü engelleyebilecek adımlar atmama çağrısı yapıldı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Kremlin’in Türkiye’yi, eylemlerine Suriye’nin kuzeyindeki duruma doğru orantılı olarak yön vermeye ve siyasi çözümü engelleyebilecek adımlar atmamaya çağırdığını duyurdu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uşakov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Uşakov, “En önemlisi Türkiye’nin duruma doğru orantılı olarak hareket etmesi ve eylemleriyle Suriye’deki siyasi çözüm sürecini engellememesi. Bizim için en önemlisi bu” diye konuştu.

Rusya’nın Suudi Arabistan yönetimi ile görüşmeleri hakkında bilgi veren Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bu konuyu akşam yemeği sırasında ayrıntılı bir şekilde ele alacaklarını vurguladı.

'TAM OLARAK DEĞİL'

Uşakov, “Şu anda (harekat) kısaca ele alındı. Fakat hala zamanımız var, Veliaht Prens ile akşam yemeğinde her şey daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır” ifadelerini kullandı.

'Suriye’de yaşananların ülkenin toprak bütünlüğüyle uyumlu olup olmadığı’ yönündeki soruya ise Uşakov, “Tam olarak değil” yanıtını verdi.