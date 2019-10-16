Lavrov: Rusya, ortak sınırlarının güvenliği konusunda Türkiye ile Suriye arasında işbirliği sağlanmasına destek verecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmaların neticesinde IŞİD militanlarının dünyaya yayılmaya başladığını, bunun sorumlusunun Avrupa ülkeleri olduğunu ifade etti.

‘TERÖRİSTLERE VATANDAŞLIK VEREN ÜLKELER ONLARIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMELİ’

Soçi’deki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) partner ülkeleri istihbarat ve güvenlik kuruluşları yöneticileri arasındaki toplantının açılışında konuşan Lavrov, Avrupa ülkelerinin son dönemde ne yapıp ne edip Suriye’de teröristlerin safında yer alan vatandaşlarını geri almayı reddettiğini belirtti.

“Kürt grupları ayrılıkçılığa ve Arap nüfusla çatışmalara teşvik ederek, Suriye’nin parçalanmasını ve Fırat Nehri’nin doğusunda devlet dışı yapıların oluşmasını amaçlayan ABD ve beraberindeki koalisyonun yıkıcı politikalarına yıllardır dikkat çekiyoruz” diyen Lavrov, şöyle devam etti:

“Bu dar görüşlü politikanın meyvelerini bugün topluyoruz. Bu politikanın sonucu yeni bir çatışma oldu. Bu çatışma nedeniyle bölgedeki IŞİD’liler Ortadoğu, Kuzey Afrika ve dünyanın başka bölgelerine yayılmaya başladı. Bu durumun sorumlusu ne yapıp ne edip IŞİD saflarında savaşan ya da kamplarda olan vatandaşlarını geri almayı kabul etmeyen Avrupa ülkeleri.”

Lavrov ayrıca, “Müstakbel teröristlere vatandaşlık veren ülkeler de bu kişilerin sorumluluğunu üstlenmeli” dedi.

Sergey Lavrov, “Rusya, BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hareket etmeye, Kürtler ile Şam arasında anlaşmalara varılıp bu anlaşmaların yerine getirilmesini teşvik etmeye, Adana Mutabakatı'nda öngörüldüğü gibi Suriye ile Türkiye hükümetleri arasında ortak sınırlarında güvenliğin sağlanması için işbirliğine katkıda bulunmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Lavrov, durumun ve Suriye’deki krizin genel anlamda çözüme kavuşturulmasının ancak ve ancak ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması temelinde mümkün olabileceğini vurguladı.

LAVROV: ERDOĞAN’IN RUSYA ZİYARETİNDE SURİYE KONUŞULACAK

Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beklenen Rusya ziyareti sırasında Suriye konusunun ele alınacağını da ifade etti.