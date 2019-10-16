Lavrov: Rusya, ortak sınırlarının güvenliği konusunda Türkiye ile Suriye arasında işbirliği sağlanmasına destek verecek

‘TERÖRİSTLERE VATANDAŞLIK VEREN ÜLKELER ONLARIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMELİ’
Soçi’deki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) partner ülkeleri istihbarat ve güvenlik kuruluşları yöneticileri arasındaki toplantının açılışında konuşan Lavrov, Avrupa ülkelerinin son dönemde ne yapıp ne edip Suriye’de teröristlerin safında yer alan vatandaşlarını geri almayı reddettiğini belirtti.
“Bu dar görüşlü politikanın meyvelerini bugün topluyoruz. Bu politikanın sonucu yeni bir çatışma oldu. Bu çatışma nedeniyle bölgedeki IŞİD’liler Ortadoğu, Kuzey Afrika ve dünyanın başka bölgelerine yayılmaya başladı. Bu durumun sorumlusu ne yapıp ne edip IŞİD saflarında savaşan ya da kamplarda olan vatandaşlarını geri almayı kabul etmeyen Avrupa ülkeleri.”
Lavrov ayrıca, “Müstakbel teröristlere vatandaşlık veren ülkeler de bu kişilerin sorumluluğunu üstlenmeli” dedi.
Lavrov, durumun ve Suriye’deki krizin genel anlamda çözüme kavuşturulmasının ancak ve ancak ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması temelinde mümkün olabileceğini vurguladı.
LAVROV: ERDOĞAN’IN RUSYA ZİYARETİNDE SURİYE KONUŞULACAK
Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beklenen Rusya ziyareti sırasında Suriye konusunun ele alınacağını da ifade etti.
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