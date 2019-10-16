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    Suriye ordusu

    Lavrov: Rusya, ortak sınırlarının güvenliği konusunda Türkiye ile Suriye arasında işbirliği sağlanmasına destek verecek

    © AFP 2019 / Delil SOULEIMAN
    Rusya
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (245)
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.

    Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev
    © Sputnik / Nina Zotina
    Rusya: Türkiye ile Suriye görüşmeler yapıyor
    Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmaların neticesinde IŞİD militanlarının dünyaya yayılmaya başladığını, bunun sorumlusunun Avrupa ülkeleri olduğunu ifade etti.

    ‘TERÖRİSTLERE VATANDAŞLIK VEREN ÜLKELER ONLARIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMELİ’

    Soçi’deki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) partner ülkeleri istihbarat ve güvenlik kuruluşları yöneticileri arasındaki toplantının açılışında konuşan Lavrov, Avrupa ülkelerinin son dönemde ne yapıp ne edip Suriye’de teröristlerin safında yer alan vatandaşlarını geri almayı reddettiğini belirtti.

    Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Suriye'de IŞİD'in elindeki son bölge olan Bagoz'a operasyon düzenledi
    © REUTERS / Rodi Said
    Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de 14 bin 600 IŞİD militanının tutulduğu cezaevlerinin haritasını yayınladı
    “Kürt grupları ayrılıkçılığa ve Arap nüfusla çatışmalara teşvik ederek, Suriye’nin parçalanmasını ve Fırat Nehri’nin doğusunda devlet dışı yapıların oluşmasını amaçlayan ABD ve beraberindeki koalisyonun yıkıcı politikalarına yıllardır dikkat çekiyoruz” diyen Lavrov, şöyle devam etti:

    “Bu dar görüşlü politikanın meyvelerini bugün topluyoruz. Bu politikanın sonucu yeni bir çatışma oldu. Bu çatışma nedeniyle bölgedeki IŞİD’liler Ortadoğu, Kuzey Afrika ve dünyanın başka bölgelerine yayılmaya başladı. Bu durumun sorumlusu ne yapıp ne edip IŞİD saflarında savaşan ya da kamplarda olan vatandaşlarını geri almayı kabul etmeyen Avrupa ülkeleri.”

    Lavrov ayrıca, “Müstakbel teröristlere vatandaşlık veren ülkeler de bu kişilerin sorumluluğunu üstlenmeli” dedi.

    © DHA /
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    Sergey Lavrov, “Rusya, BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hareket etmeye, Kürtler ile Şam arasında anlaşmalara varılıp bu anlaşmaların yerine getirilmesini teşvik etmeye, Adana Mutabakatı'nda öngörüldüğü gibi Suriye ile Türkiye hükümetleri arasında ortak sınırlarında güvenliğin sağlanması için işbirliğine katkıda bulunmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

    Lavrov, durumun ve Suriye’deki krizin genel anlamda çözüme kavuşturulmasının ancak ve ancak ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması temelinde mümkün olabileceğini vurguladı.

    LAVROV: ERDOĞAN’IN RUSYA ZİYARETİNDE SURİYE KONUŞULACAK

    Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beklenen Rusya ziyareti sırasında Suriye konusunun ele alınacağını da ifade etti.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (245)
    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, IŞİD, Barış Pınarı Harekatı, Sınır, Sergey Lavrov, Rusya, Suriye, Türkiye
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