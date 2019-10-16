Kremlin: Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama hakkına saygı duysak da Barış Pınarı Harekatı amacıyla orantılı olmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin olarak, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama hakkına saygı duyduklarını, ancak söz konusu operasyonun orantılı olması gerektiğine, yani amacını aşmaması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki ‘operasyonunun boyutları karşısında şaşkın olup olmadıkları, harekatın ölçeğinin kendileri için beklendik olup olmadığı’ soruldu.

Peskov soru karşısında, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak adına birtakım adımlar atma hakkına saygıyla yaklaşıyoruz. Ancak amaç güvenliği sağlamaksa, söz konusu operasyonun kendi amacıyla orantılı olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı) dünkü telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanımız Vladimir Putin tarafından vurgulanmış olduğu gibi, söz konusu operasyonun, Suriye'deki siyasi çözüm sürecine hiçbir biçimde engel olmayacağını ya da ona zarar vermeyeceğini umuyoruz."

"Kremlin'in görüşüne göre Türkiye'nin operasyonu ne zaman son bulmalı?" şeklindeki soruya ise Peskov, "Burada belirli zaman aralıklarından bahsetmek zor. Biraz önce dediklerime ekleyecek bir şeyim yok" cevabını verdi.