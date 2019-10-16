Nebenzya: Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu belirtilen hedeflerle orantılı olmalı

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anladıklarını, ama Suriye’deki operasyonun belirtilen hedeflere orantılı olması gerektiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili basına kapalı toplantı düzenlendi.

Toplantıdan sonra konuşan Nebenzya, “Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Ama hayata geçirdikleri operasyonun, daha önce belirttikleri hedeflere orantılı olmalı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli diyalog içinde olduğunu kaydeden Rus diplomat, “Onlar dün de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında Moskova’yı ziyaret edecek. Elbette bu konu da (Barış Pınarı Harekatı) ele alınacak” ifadelerini kullandı.

Nebenzya, “Türk tarafı bize, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstereceklerini ve nihai amaçlarının Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu söylüyor” diye ekledi.