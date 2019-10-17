Rusya: Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile Kalın Suriye'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Suriye’deki durumu görüştüğünü duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Suriye'deki durumu görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Suriye’de, öncelikle ülkenin kuzeydoğusundaki mevcut gerilim tırmanması bağlamında, ‘karadaki’ durumla ilgili detaylı bir görüş alışverişi gerçekleşti. Fırat’ın doğusunda ve genel olarak Suriye ile tüm bölgede sağlam ve uzun vadeli istikrara varılmasının sadece Suriye’nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması temelinde mümkün olduğu yönünde ortak inanç teyit edildi" ifadelerine yer verildi.