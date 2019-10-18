Rus vekilden Türkiye-ABD anlaşmasıyla ilgili yorum: Şam’ın görüşü dikkate alınmalı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, Türkiye ve ABD’nin Suriye’yle ilgili görüşmelerinde Şam’ın görüşünün de alınması gerektiğini belirterek, “Bugünkü anlaşma ancak kendi çıkarlarını sağlamaya yönelik” dedi.

Şerin, “Suriye’de meşru olarak, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın davetiyle bulunan tek ülke Rusya. Diğer tüm ülkeler, ne konuda anlaşırlarsa anlaşsınlar, Şam’ın görüşünü dikkate almıyorlar. Bu yanlış. Bu yüzden Türkiye ve ABD ne konuda anlaşırlarsa anlaşsınlar hiçbir önemi yok. Şam’ın görüşü dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı.

Harekat başladıktan kısa süre sonra “böyle hızlı bir şekilde” anlaşmaya varılmasının şüpheler uyandırdığını dile getiren Rus vekil, “Tüm bunlar, her şeyin önceden planlanıp yönetildiğini tahmin etmek için sebep veriyor” dedi.

ABD ve Türkiye’nin “bir oyun oynadığını” söyleyen Şerin, “Muhtemelen popüler olmayan ve ABD’nin yürütmek istemediği kara operasyonları Türkiye’ye kurban edildi. Şimdi Türkiye hem ABD hem de Rusya’dan bir şeyler koparmaya çalışacak” diye ekledi.