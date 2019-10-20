Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Türkiye Su-35 ve Su-57’lere samimi ilgi gösterdi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Borisov, Türkiye’nin Rus yapımı Su-35 ve Su-57 avcı uçaklarına ‘samimi ilgi’ gösterdiğini söyledi.

Borisov, “Samimi bir ilgi vardı, ama seçecek olan da Türkler. Zaten S-400’leri de kendileri seçti ve bu sistemleri satın alma haklarını da savundu. Belki de seçimlerini bizim savaş uçaklarımızdan yana kullanabilirler, bu ihtimal dışlanmamalı” diye konuştu.

Türkiye’nin Su-35’lere ilgisinin, bu avcı uçaklarının sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü özelliklerinden kaynaklandığını aktaran Borisov, “Su-35 Suriye’de kendini kusursuz bir şekilde kanıtladı. Bu uçak, 4++ neslinden olanların en iyilerinden biri” ifadelerini kullandı.

Geçen eylülün sonlarında Türk yetkililer, Rusya’nın yeni nesil avcı uçaklarının tedariki ile ilgili teklifini inceleme sözü vermişti.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Su-35 ve Su-57’leri satın alma olasılığını dışlamadığını açıklamıştı.

'TÜRKİYE, S-400'LERDEN SONRA FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ YENİ ANLAŞMA YAPABİLİR'

Borisov, Türkiye ile füze savunma sistemlerinin teslimi ile ilgili yeni anlaşma imzalama olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Borisov, Türkiye ile füze savunma sistemlerinin teslimatını kapsayacak olan yeni anlaşma imzalama olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Borisov’a, satın alınan S-400’lerden sonra Türkiye ile füze savunma sistemlerinin teslimatını kapsayacak yeni bir anlaşma mümkün olup olmadığı soruldu. Borisov, “Yüksek bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin opsiyonu var ve onu değerlendirme hakkına sahip” diye konuştu.

Geçen temmuzda başlayan S-400 füze savunma sistemlerinin tesliminin ikinci aşaması eylül ortalarında tamamlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre Rus füze savunma sistemlerinin tamamı Nisan 2020’de yerlerine yerleştirilmiş olacak.