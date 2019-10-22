Suriye'de ABD güçlerinin ayrıldığı üsse Rus helikopterleri iniş yaptı

Suriyeli bir subayın açıklamasına göre, teröristler üste bulunan uçuş pistine zarar vermiş, ancak üsse daha sonra gelen ABD’lilerin de bir restorasyon çalışması gerçekleştirmediği görülüyor. Şimdi Suriye askerleri üste bulunan molozları ve hasarlı teçhizatları topluyor.
Üs 2014 yılında IŞİD militanlarının eline geçmişti. Militanlar 2017 yazında Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından üsten çıkarıldı.
DSG, iki yıldan fazla bir süredir Tabka’yı ve Rakka vilayetinin tamamını kontrolünde bulunduruyordu, bu sırada ABD’nin üssü de kurulmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)