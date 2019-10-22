Suriye'de ABD güçlerinin ayrıldığı üsse Rus helikopterleri iniş yaptı

Daha önce ABD üssünün bulunduğu Suriye’nin Rakka vilayetine bağlı Tabka’da bulunan askeri üsse Rus Hava Kuvvetleri’nin helikopterleri iniş yaptı. Üs, şimdi Şam’ın kontrolünde.

Rakka’da daha önce ABD üssünün yer aldığı askeri üsse Rus helikopterleri iniş yaptı. Üssün kontrolü şimdi Suriye ordusunun elinde bulunuyor.

Suriyeli bir subayın açıklamasına göre, teröristler üste bulunan uçuş pistine zarar vermiş, ancak üsse daha sonra gelen ABD’lilerin de bir restorasyon çalışması gerçekleştirmediği görülüyor. Şimdi Suriye askerleri üste bulunan molozları ve hasarlı teçhizatları topluyor.

Üs 2014 yılında IŞİD militanlarının eline geçmişti. Militanlar 2017 yazında Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından üsten çıkarıldı.

DSG, iki yıldan fazla bir süredir Tabka’yı ve Rakka vilayetinin tamamını kontrolünde bulunduruyordu, bu sırada ABD’nin üssü de kurulmuştu.