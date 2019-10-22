Rus Senatör: Soçi mutabakatı, diplomasinin zaferi ve tehdit politikasının başarısızlığı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Ama her halükarda anahtar niteliğindeki sonuç, diplomasinin zaferi ile tehdit ve yaptırım politikasının başarısızlığı. Rusya, Suriye meselelerinde sadece askeri değil, diplomatik ve arabuluculuk misyonunu da hayata geçirme yeteneğinde olduğunu kanıtlamakla birlikte prensip olarak bu yaklaşımın başka herhangi alternatif olduğu görüşünü çürüttü” diye yazdı.

Dünyanın, bu görüşmeden çıkacak sonucu büyük bir dikkatle beklediğini Kosaçev, “Çünkü, kader belirleyici kararlar, yaptırım ve füze saldırıları dışında elinde hiçbir şeyi olmayan ülkelerde değil bugünkü görüşmede alındı. Aslında Putin ve Erdoğan bugün klasik diplomasinin hayatta olduğunu ve çok farklı ülkelerin çok zor durumda, herkesi tatmin eden ve tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan çıkışı yolu bulabildiğini sergiledi. Her iki lider bu fırsattan zekice faydalandı” ifadelerini kullandı.