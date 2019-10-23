Şoygu, DSG komutanı ile görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmeye Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un da katıldığı ifade edilirken, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mazlum Abdi ile 22 Ekim günü Soçi’de Rusya ve Türkiye liderlerinin vardığı anlaşma kapsamındaki Kürt tarafının uygulamalarını görüştü” dendi.

Şoygu’nun, önümüzdeki günlerde Suriye-Türkiye sınır bölgesinde devriye güzergahlarını genişletme ve Rus askeri polis birliklerinin sayısını artırma planlarını anlattığı ifade edildi.

Suriye-Türkiye sınırı boyunca 30 kilometrelik bölgede yaşayan sivillerin evlerini terk etmesine gerek olmadığını belirten Rus bakan, Rus askeri polis ve Suriyeli sınır muhafızlarının sivillerin güvenliğinin garantörü olduğunu kaydetti.

DSG komutanı Abdi’nin, Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, “Kürt halkının güvenliğinin sağlanması ve savaşı sonlandırmaya yönelik adımların atılması” dolayısıyla teşekkür ettiği bildirildi.

Rus askeri polis ve Suriyeli askerleri birçok bölgeye konuşlandığını söyleyen Abdi, “Biz onlara her türlü yardım ve destek sağlıyoruz. Bu anlaşmayı geliştirmek için çaba gösteren herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.