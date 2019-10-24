Rusya ile Afrika ülkeleri arasında toplam 72 milyar TL'lik 50 anlaşma imzalandı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Anton Kobyakov, Rusya ve Afrika ülkeleri arasında son 2 günde toplam maliyeti 800 milyar ruble (72 milyar TL) olan 50’den fazla anlaşma imzalandığını açıkladı.

Soçi’de Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında gerçekleşen fuarın dünyada büyük ilgi uyandırdığını söyleyen Kobyakov, "Fuar alanı 6 bin metrekareyi geçti, çok sayıda ürün sergilendi. Fuar 30’da fazla katılımcı topladı" dedi.

Rusya ekonomisinin tarımdan ağır ve hafif sanayiye, savunmadan sivil amaçlı teknolojilere kadar çeşitli sektörlerini bir araya getirdiği fuarda, Rusya Demiryolları, FosAgro, Birleşik Uçak Şirketi, NTTs Protey, Gruppa GAZ ve Rosatom gibi devler kendi ürünlerini sergiledi.

Rossiya Segodyna Uluslararası Haber Ajansı’nın enformasyon partneri olduğu Rusya-Afrika Zirvesi, 23-24 Ekim günleri arasında Soçi’de yapıldı.