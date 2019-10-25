Ryabkov: Rusya, ABD'nin Suriye'deki petrol tesisleriyle ilgili planlarından kaygı duyuyor

Yeni zorluk ortaya çıkmasını istemediklerini söyleyen Ryabkov, "Son günlerde Rusya ve Türkiye yönetimleri düzeyinde yapılan çalışmalar ve Soçi'deki müzakerelerin sonuçları, hiç kimseyi bazı şeyleri yeniden şekillendirmeye ve değiştirmeye teşvik etmemeli" dedi.
Ryabkov, Rus tarafının Washington'un sıkça değişen Suriye'yle ilgili mesajları, planları ve niyetleri nedeniyle endişe duyduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: "Beyaz Saray'ın mesajlarının altında meşru Suriye hükümetine yönelik çok bileşenli baskının devamı için önceki koşulların korunması amacının bulunmasından kaygı duyuyor. Bu, mevcut durum konusunda ABD'yle aynı fikirde olmadığımız ve olamayacağımız bir tutumdur."
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