Rus askeri polisi Suriye-Türkiye sınırında 3 güzergahta devriye yaptı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksey Bakin, Rus askeri polisin bir gün içinde Suriye-Türkiye sınırında 3 farklı güzergahta devriye yaptığını bildirdi.

Tümgeneral Bakin, bugünkü basın brifinginde Rus askeri polisin son bir günde Suriye-Türkiye sınırında 3 farklı güzergahta devriye yaptığını belirtti:

“26 Ekim tarihinde Rus askeri polise ait konvoylar, Karakozak-Kobani-Koran güzergâhı ve dönüşünde, Kamışlı-El Fakir, Kamışlı-Simalka güzergâhlarında devriye yaptı.”

Ayn el-Arab (Kobani) ve Kamışlı yerleşimlerinin bulunduğu bölgede TSK ile temas hattında Suriye ordu birliklerinin konuşlanmaya devam ettiğini belirten Bakin, bölgedeki durumun stabil olduğunu vurguladı.

Rus askeri polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ekim'de Soçi'de imzalanan mutabakat muhtırası uyarınca 23 Ekim itibarıyla Suriye'nin kuzeyinde devriye görevine başlamıştı.

YPG unsurlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine çıkması için tanınan 150 saatlik sürenin (23 Ekim saat 12.00'dan itibaren) dolmasının ardından bölgede 10 kilometre derinlikte Rus-Türk ortak devriyeleri başlayacak.