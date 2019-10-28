Gorbaçov: SSCB'nin dağılmasını önlemek mümkündü

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, o dönemde SSCB'yi ayakta tutmanın mümkün olduğunu belirterek, birliğin parçalanmasını önlemek için neler yaptığını anlattı.

Sputnik'in metnine ulaştığı 'Bahiste Neler Var: Küresel Dünyanın Geleceği' adlı yeni kitabına göre Gorbaçov, SSCB'nin dağılmasının yolu bulunduğunu kaydetti.

Gorbaçov, "SSCB bünyesindeki cumhuriyetlerin siyasi egemenliğine, ekonomik bağımsızlığına, birliğin korunmasına giden yolun SSCB'yi yenilemekten, onu cumhuriyetlerin bazı yetkilerini devrettiği demokratik, gerçek ve etkili bir federasyona dönüştürmekten geçtiğine dair derin bir inanç besliyordum" dedi.

Gorbaçov, bu yoldaki belirleyici adımın yeni 'Birlik Anlaşması' olduğunu ancak Ağustos 1991'deki darbenin anlaşmanın imzalanmasını engellediğini söyleyerek, "Ülkenin birliği için son ana dek mücadele ettim. Ancak SSCB'deki en büyük ülke olan Boris Yeltsin liderliğindeki Rusya, bölünme yoluna gitti" diye vurguladı.

Onlarca milyon kişinin bu adımın ağır sonuçlarını çok kısa süre içinde hissettiğini kaydeden Gorbaçov, "Tüm kamuoyu anketlerinde çıkan sonuçlara göre Rusların büyük bölümünün SSCB'nin dağılmasından pişmanlık duyması ve hayatlarındaki en zor dönemin 90'lar olduğunu düşünmesi kimseyi şaşırtmamalı" diye ekledi.