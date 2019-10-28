Gorbaçov: SSCB'nin dağılmasını önlemek mümkündü

Sputnik'in metnine ulaştığı 'Bahiste Neler Var: Küresel Dünyanın Geleceği' adlı yeni kitabına göre Gorbaçov, SSCB'nin dağılmasının yolu bulunduğunu kaydetti.
Gorbaçov, bu yoldaki belirleyici adımın yeni 'Birlik Anlaşması' olduğunu ancak Ağustos 1991'deki darbenin anlaşmanın imzalanmasını engellediğini söyleyerek, "Ülkenin birliği için son ana dek mücadele ettim. Ancak SSCB'deki en büyük ülke olan Boris Yeltsin liderliğindeki Rusya, bölünme yoluna gitti" diye vurguladı.
Onlarca milyon kişinin bu adımın ağır sonuçlarını çok kısa süre içinde hissettiğini kaydeden Gorbaçov, "Tüm kamuoyu anketlerinde çıkan sonuçlara göre Rusların büyük bölümünün SSCB'nin dağılmasından pişmanlık duyması ve hayatlarındaki en zor dönemin 90'lar olduğunu düşünmesi kimseyi şaşırtmamalı" diye ekledi.
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