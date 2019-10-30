Şoygu: Türkiye ile olan mutabakatın uygulanmasında zorluklar olmuyor değil

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Soçi'de Rusya ile Türkiye liderleri arasında imzalanan mutabakatın yerine getirilmesinde zorlukların yaşandığını, ancak mutabakatın ülkedeki egemenliği muhafaza etmenin tek yolu olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev bugün BDT ülkelerinin savunma bakanlarını kabul etti.



Aliyev'le görüşmesinin ardından Soçi mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Türkiye ve Rusya liderleri arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasında zorluklar olmuyor değil, ancak bunun Suriye’de barışın sağlanması ve egemenliğin muhafaza etmenin tek yolu olduğunu görüyoruz" dedi.

Rusya’nın terörle mücadelede muazzam bir deneyim edindiğini belirten Şoygu, bu deneyimi partnerleriyle paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Şoygu, "Buna uluslararası terörle mücadele, insani işbirliği, mayın temizleme, tıbbi yardım ve daha birçok şey dahil” ifadesini kullandı.