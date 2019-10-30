‘Türkiye tatil için en güvenli ülke olmaya devam ediyor’

ERV Sigorta şirketinin CEO’su ve Rusya Sigorta Şirketleri Birliği üyesi Yuliya Alçeyeva, Alçeyeva, sigorta şirketlerinin verilerine göre 100 kişide tıbbi yardım başvurularının diğer ülkelere göre daha düşük olan Türkiye’nin Rus turistlerin tatil yapabilecekleri en güvenli yer olmaya devam ettiğini kaydetti.

Çalıştığı şirketin baz aldığı verilerinin diğer sigorta şirketlerinin verileri ile örtüştüklerini söyleyen Alçeyeva, “Tüm yaz boyunca Rus turistlerin en çok Türkiye’de tatil yaparken hastalandıkları ve öldükleri konusu tartışıldı. Bu enformasyon saldırısını elimizden geldiğince önledik ve sürekli olarak, istatistiklere göre Türkiye’nin tatil için en güvenli ülke olduğu bilgisini verdik. Ortalama istatistiklere göre 100 kişiden sigorta şirketlerine başvuranların sayısı bu ülkede, diğer ülkelerde göre daha az” diye konuştu.

2019 ve 2018 istatistikleri karşılaştırıldığında bir önceki yıla göre sigorta şirketlerine yapılan başvuru sayısının arttığını, ancak bu artışın Türkiye’ye gelen turist sayısının artışıyla alakalı olduğunu söyleyen Alçeyeva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başvuruların nedenler aynı, genel olarak yaşam ve sağlığı tehdit etmeyen önemsiz vakalar söz konusu. Basında yoğun olarak gündeme getirilen ölümcül vakalar da oldu, fakat turistlerin tatil yerlerinde ölümlerinde sıklaşma eğilimi söz konusu değil.”

Alçeyeva, “Bizim istatistiklerimize göre Rus turistler en çok ABD, Endonezya, Tayland, Bulgaristan ve Kıbros’ta tıbbi yardım almak için başvuruyor. Türkiye bu sıralamada 10. Sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.