Rusya'da yeni internet yasası yürürlüğe girdi: Hükümet dış tehdit halinde anında müdahale edebilecek

Rusya'da, yurtdışından bir tehdit oluşması halinde Rus hükümetinin internete anında müdahale edebilmesini ve internetin kesintisiz olarak çalışmasını sağlayacak olan, 'Egemen İnternet' adlı yasa resmen yürürlüğe girdi.

Küresel arenadaki gerilim nedeniyle düzenlenecek olası bir saldırı durumunda ulusal internet bağlantısını sürdürülebilir kılmak isteyen Rusya hükümeti, bu konuda önemli bir adım attı.

Putin mayısta imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayıs ayında imzaladığı, ülkede internete erişimi engelleyecek tehditlere karşı önlem alınmasını öngören yasa yürürlüğe girdi.

Yeni yasa, Rus hükümetine internetin kontrolü ile ilgili geniş yetkiler veriyor. Örneğin; olası acil durumlarda hükümet, internet erişimine anında müdahale ederek, internet erişimini saniyeler içinde düzenleyebilecek. Acil durumlar da Rus hükümeti tarafından belirlenecek.

Ağ izleme ve yönetim merkezi kurulacak

İnternetin çalışmasına yönelik tehditlerin engellenmesini hedefleyen bir düzenleme yapılmasını öngören yasaya göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) olağanüstü durumlarda ülkedeki iletişim hizmetlerinin kullanılabilirliğini sağlayacak bir ağ izleme ve yönetim merkezi kuracak.

Yasa kapsamında, devlet kurumları ve devlete ait işletmelerin bilgileri internet üzerinde ayrıca bir şifreleme ile korunacak.

Yasanın tam teşekküllü olarak 2021 yılına kadar uygulamaya koyulacağı öngörülüyor.

Bazı kesimler, yasanın kısıtlamaları beraberinde getireceğini öne sürerek rahatsızlığını dile getirirken Putin, yasada herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını vurgulamıştı.

Yasa tasarısı, 16 Nisan'da parlamentonun alt kanadı Duma'dan, 22 Nisan'da da üst kanadı Federasyon Konseyi'nden geçtikten sonra mayıs başında Putin tarafından imzalanmıştı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya'nın küresel internetten kopmayı planlanmadığını, yasayı ülkenin dış müdahaleyle internetten koparılması tehdidi nedeniyle alınan zorunlu bir önlem olarak nitelemişti.