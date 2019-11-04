Putin’den Ulusal Birlik Günü mesajı: Birlikteyken her türlü tehdide karşı koyabiliriz

Rusya Ulusal Birlik Günü çerçevesinde verilen resepsiyonda konuşan Putin, “Dört yüz yıldan uzun bir süre önce halk güçleri olarak birleşip ülkemizi çöküşten, işgalcilerden kurtaran atalarımızı vatanımıza bağlılıkları besliyordu. Farklı milletlerden, sınıflardan, inançlardan insanları birleştiren başlıca unsur vatanı koruma görevi oldu. Bu güçlü, her şeyin üstesinden gelebilecek birliktelik ruhu, nesilden nesile aktarıldı. Halkımız tüm zorlu zamanlarda omuz omuza verdi, özverili biçimde vatanlarının özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaştı” ifadelerini kullandı.

Putin, gelecek yıl Rusya’nın Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratıldığı Büyük Zafer’in 75. yıldönümünü kutlayacağını hatırlattı.

Putin, “Rusya’nın başarılı bir şekilde gelişmesi için en güvenilir temel, toplumumuzun birliği, farklı milletlerden insanlar arasında barış, güven ve karşılıklı saygıya yönelik değerlere riayet etmektir. Bu geleneği muhafaza etmek ülkemizin tarihi boyunca vasiyet edildi. Biz de sadece birlikteyken en yüce hedeflerimize ulaşabileceğimizi, en zorlu sorunları çözebileceğimizi, her türlü tehdide gerektiği gibi karşı koyabileceğimizi pekala biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya'da, Nijnıy Novgorod'dan tüccar Kuzma Minin’in yönettiği gönüllü ordu tarafından 4 Kasım 1612'de Moskova'nın Polonyalıların işgalinden kurtarılmasının anısına Ulusal Birlik Günü kutlanıyor. 17. yüzyılda süren ‘Karışıklık Dönemi'ni de (Smutnoye Vremya) sona erdiren bu zafer, 4 Kasım 2005’ten beri Rusya’da bayram.