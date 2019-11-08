Puşkov: NATO'da Türkiye'nin eylemleriyle ilgili tam bir kargaşa yaşanıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Puşkov, "Macron, NATO hakkında sert bir hükümde bulundu ve NATO'nun beyin ölümü yaşadığını söyledi. Stoltenberg, Rusya'ya karşı tutumun sert olması konusunda ısrarını sürdürürken İttifak içinde Türkiye'nin eylemleriyle ilgili tam bir kargaşa yaşanıyor" dedi.

'Rusya sorunu uydurulmuş bir baş ağrısı'

Macron'un Rusya'nın NATO'nun temel sorunu olmadığı mesajını verdiğini de anımsatan Puşkov, "Doğru, bu uydurulmuş bir baş ağrısı" ifadesini kullandı.

Макрон вынес НАТО суровый вердикт - «смерть мозга». Пока Столтенберг настаивает на «твердости в отношении России», у него в организации полнейший разлад вокруг действий Турции. Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 7, 2019

​Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Economist dergisine verdiği röportajda 'NATO'nun beyin ölümü yaşadığını' söylemişti.

"Şu anda yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür" diyen Macron, bunun sebebi olarak ise 'ABD ile Avrupa arasındaki koordinasyon eksikliğini' ve 'NATO'nun kilit ülkesi Türkiye'nin Suriye'deki saldırgan eylemlerini' gösterdi.