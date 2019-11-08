Peskov: NATO öldü mü, yaşıyor mu, buna biz karar veremeyiz, patoloji uzmanı değiliz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’nun “Beyin ölümü gerçekleştiği” yönündeki açıklamasıyla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulundu.
Peskov, “NATO yaşıyor mu, öldü mü, bedeninin hangi bölümü komada… Bu konuda karar vermek bizim işimiz değil. Biz patoloji uzmanı değiliz” dedi.
Peskov, Rusya’nın NATO ile işbirliğini asla reddetmediğini de kaydetti.
Economist dergisine verdiği röportajda "Şu anda yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür" diyen Macron, bunun sebebi olarak ise 'ABD ile Avrupa arasındaki koordinasyon eksikliğini' ve 'NATO'nun kilit ülkesi Türkiye'nin Suriye'deki saldırgan eylemlerini' göstermişti.
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