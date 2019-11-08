Peskov: NATO öldü mü, yaşıyor mu, buna biz karar veremeyiz, patoloji uzmanı değiliz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözleriyle ilgili “Biz patoloji uzmanı değiliz, bunun kararını vermek bizim işimiz değil” dedi ve Moskova’nın hiçbir zaman İttifak’ın küresel istikrarı sağlamaya yönelik görevini büyütme eğiliminde olmadığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un NATO’nun “Beyin ölümü gerçekleştiği” yönündeki açıklamasıyla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Peskov, “NATO yaşıyor mu, öldü mü, bedeninin hangi bölümü komada… Bu konuda karar vermek bizim işimiz değil. Biz patoloji uzmanı değiliz” dedi.

Moskova ’nın daha önce birçok kez NATO’nun cepheleşme için kurulduğunu belirttiğini hatırlatan Peskov, “Bu nedenle İttifak’ın dünyanın ve Avrupa’nın güvenliğini, istikrarını sağlamaya yönelik görevini hiçbir zaman büyütme eğiliminde olmadık. Zira İttifak bir cepheleşme, zıtlaşma, hatta saldırganlık aracı” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya’nın NATO ile işbirliğini asla reddetmediğini de kaydetti.

Economist dergisine verdiği röportajda "Şu anda yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür" diyen Macron, bunun sebebi olarak ise 'ABD ile Avrupa arasındaki koordinasyon eksikliğini' ve 'NATO'nun kilit ülkesi Türkiye'nin Suriye'deki saldırgan eylemlerini' göstermişti.