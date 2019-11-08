Sberbank, Rusya’nın en güçlü bilgisayarını üretti

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Kristofari adı verilen ve yapay zeka problemlerini çözebilen bilgisayarı tanıttı.

AI Journey konferansında konuşan Sberbank CEO Yardımcısı David Rafalovskiy, “Büyük bir gururla size Kristofari’yi tanıtmak istiyorum. Bu, Rusya’nın en güçlü bilgisayarı” ifadelerini kullandı.

Kristofari’nin, Seberbank’taki AI bulutunun temel bileşeni olduğunu belirten Rafalovskiy, süper bilgisayarın model eğitim hızını yeni bir seviyeye taşıyacağını da sözlerine ekledi.

Nvidia şirketiyle ile ortaklaşa geliştirilen süper bilgisayar, Sberbank’ın ilk müşterisi Nikolay Kristofari’nin adını taşıyor.

Test performansı 6.7 PFLOPs’a ulaşan bilgisayar, gücü açısından Avrupa’da 7, dünyada da 29. sırada bulunuyor.