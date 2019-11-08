Zaharova: Rusya, Şam ile Kürt güçler arasında diyalog kurulması için destek vermeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Şam yönetimi ile Kürt güçler arasında diyalog kurulması için destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen, Kürt güçlerin Suriye ordusuna katılma olasılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Zaharova, YPG'yi de bünyesinde barındıran Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Suriye hükümet ordusuna katılımı meselesinin doğrudan Şam yönetimi ile Kürt güçler arasında çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya'nın amacının bu diyaloğun kurulması için destek vermek ve ileride mutabakat sağlanması halinde bunların uygulanmasını garanti etmek olduğunu belirten Zaharova, olası bir birleşmenin formatının ise ilgili taraflar arasında belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye ordusu, DSG'den kendilerine katılmak isteyenleri kabul edeceklerini duyurmuştu. Suriye İçişleri Bakanlığı da DSG'nin polis birimi gibi hareket eden 'Asayiş'i iç güvenlik birimlerine katılmaya çağırmıştı.

DSG, Suriye tarafından yapılan 'Orduya katılın' çağrısını reddederek "Safların birleştirilmesi, SDG’nin özel statüsü ve yapısını tanıyan ve koruyan siyasi bir anlaşmayla başlamalı" yanıtını vermişti.

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de, DSG ile Suriye ordusunun birleşmesi konusunda Kürt güçler ile Şam arasında müzakereler yapılması için katkı sunmaya hazır olduğunu söylemişti.

Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.