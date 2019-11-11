Kremlin’den olası Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında henüz bir görüşme planlanmadığını, ancak liderlerin Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratıldığı Büyük Zafer’in 9 Mayıs’taki 75. yıldönümü çerçevesinde görüşebileceğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Uşakov, olası Putin-Trump görüşmesi ile ilgili, “Bu konu henüz görüşülmüyor. Ancak basından ve Trump’ın tweetlerinden bildiğiniz üzere, ABD tarafı, Trump’ın 9 Mayıs’ta Moskova’daki törensel etkinliklere katılması teklifimizi inceliyor” dedi.

Kremlin’in henüz bu konuda bir teyit almadığını belirten Uşakov, “Böyle bir olasılık bana kalırsa var. Seçim kampanyası sürecinin söz konusu dönemde hızla bir ivme kazanacağından, Trump’ın bizzat söylediği gibi, birçok şey ABD’deki iç siyasi duruma bağlı olacak. Rusya’ya gelip gelemeyeceği, tamamen ABD yönetiminin isteğine ve Moskova yolculuğuna iki gün ayırıp etkinliğe katılmaya hazır olup olmadıklarına bağlı” dedi.