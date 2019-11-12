Saudi Aramco: Rus petrolü dünyada maliyeti en yüksek petrollerden biri

Suudi petrol şirketi Saudi Aramco’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya petrolünün dünyanın en maliyetli petrollerinden biri olduğu belirtildi.

Saudi Aramco’nun verilerine göre, Rus petrolü karada varil başına 42 dolar, denizde ise 44 dolar ile spektrumun en tepe noktasında bulunuyor. Üretim maliyeti Rusya’dan daha yükesk olan ülkeler Kazakistan (kara ve açık deniz projeleri), ABD, Angola ve Tayland (açık deniz projeleri), Azerbaycan, Hindistan ve Çin.

En düşük maliyetli petrol varil başına 17 dolarlık maliyetle Suudi Arabistan ve Kuveyt’te bulunuyor.

Rusya’da petrol maliyetinin önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Rosstat’a (Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi) göre, 2019’un ikinci çeyreğinde Rus petrolünün varil başına maliyeti 31,9 dolar olarak gerçekleşti.