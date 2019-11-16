ABD’li sınır muhafızları bir Rusya vatandaşını vurarak yaraladı

ABD sınır muhafızlarının Meksika sınırında Rusya vatandaşı bir kişiye ateş açarak onu yaraladığı belirtildi.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, Arizona eyaletinde sınırı yasadışı bir biçimde geçtiğinden şüphelenilen Rusya vatandaşı bir kişinin vurulduğu ve yaralandığı açıklamasını yaptı.

Söz konusu kişinin Phoenix’teki bir hastaneye ulaştırıldığı ve hayatta kalmasının beklendiği de kaydedildi.

Bunun yanında, Rusya vatandaşı olduğu belirtilen kişinin ismi ya da kimliğine ilişkin diğer detaylar, ABD sınır muhafızları tarafından paylaşılmış değil. Ancak Rusya’nın Houston’da bulunan konsolosluğundan RİA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada vurulan kişinin 1982 doğumlu Yevgeniy Gluşenko olduğu belirtildi.

Gluşenko’nun başına bundan sonra ne geleceği, federal savcının kararına ve yönelteceği suçlamalara bağlı olacak.

ABD sınır muhafızları son dönemde Meksika sınırındaki eylemleri nedeniyle eleştiriliyor. Meksika sınırında sadece ekim ayı içerisinde 36.000 kişi gözaltına alındı.