Rusya’da, Rus yazılımı olmayan elektronik cihazların satışı yasaklandı

Yeni kanuna göre, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve televizyonlara satış öncesi Rus yazılımın kurulması zorunluluğu getiriliyor.

Duma’nın ekonomik politika, sanayi, yenilikçi kalkınma ve girişimcilik komitesinin üyesi Aleksey Kanayev, yasağın tüketici haklarını korumaya yönelik olduğunu ve yerli IT-şirketlerinin gelişimine yardımcı olacağını belirterek, “Yeni kanun, yerli IT-şirketlerini yabancılar ile eşit rekabet ortamına koyacak” dedi.