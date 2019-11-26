'Rusya, Putin ile Trump'ın görüşmesini anlamsız buluyor'

Moskova'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda görüşmesine şüpheyle yaklaştığı ve böyle bir görüşmeyi anlamsız bulduğu belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir Rus diplomatik kaynak, Putin ile Trump'ın yakın zamanda görüşmesi konusuna Moskova tarafından şüpheyle yaklaşıldığını, zira böyle bir görüşmenin anlamsız olacağını ifade etti.

Adı açıklanmayan Rus kaynak, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinin ertelendiği dikkate alındığında yakın gelecekte Putin-Trump görüşmesi organize edilip edilmeyeceği sorusu karşısında "Neden görüşme olsun ki? Her görüşmeden sonra her şey daha da kötüye gidiyor" yanıtını verdi.

Rus kaynak, Trump'ın ellerinin bağlı olduğunu ve hiçbir şey yapamayacağını belirtti.