Moskova Büyükelçisi Samsar: Matviyenko'nun nisanda Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor

Samsar, gelecek yıl TBMM’nin kuruluşunun 100. yıldönümü çerçevesinde etkinliklerin yapılmasının planlandığını belirtti.

Samsar “Valentina Matviyenko’nun da etkinliklerde yer alacağı bilgisi geldi” dedi.

‘Parlamenterler arasında üst düzey bir ilişki var’

Samsar ayrıca iki ülke arasında parlamenterler düzeyinde üst düzey bir ilişki olduğunu belirterek, “Son zamanlarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çok yoğun bir gelişim gösteriyor, çok sayıda görüşme yapıldı. Bu dostane ilişkiler işbirliğimizin her alanına olumlu etki ediyor” açıklamasını yaptı.

TBMM ile İşbirliği Grubu Başkanı Murat Hapsirokov da Matviyenko’nun ziyaretinin planlandığını ifade etti: “Ziyaret büyük ihtimalle gerçekleşecek.”