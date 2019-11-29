Putin, Kürtlerin Suriye’deki çözüme katkılarına dikkat çekti

Rusya’nın Nalçik şehrinde düzenlenen Etnik Gruplararası İlişkiler Konseyi toplantısında, bazı Rus uzmanların bir süre önce katıldıkları federal televizyon kanallarında Kürt halkına hakaret ettikleri ve tarihi çarpıttıkları konusu gündeme geldi.

Etnik Gruplararası İlişkiler Konseyi toplantısında konuyla ilgili konuşan Putin “Kürt halkı ile tarihsel olarak her zaman çok iyi ilişkilerimizin olduğunun altını çizmek istiyorum. Üstelik, Suriye ve Türkiye sınırında şu anda elde edilen şey Kürtlerin de desteğiyle ve onların da çıkarına uygun olarak yapılıyor. Bunu anlıyorlar ve gönülden yaklaşıyorlar. Kürt yerleşim bölgelerinde askeri polisimiz çok iyi karşılanıyor. Çünkü insanlar Rus ordusunun onları korumak için geldiğini görüyor ve anlıyorlar. Bu açık bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

Putin konuşmasının devamında şunları söyledi: “Kimin orada ne söylediğini, ne saçmaladığını bilmiyorum, ancak insanların bunun Rus resmi makamlarının pozisyonuyla hiç bir ilgisinin olmadığını bilecek kadar sağduyulu olduklarını düşünüyorum.”