Rusya ile Çin'i birleştiren ilk otoyol köprüsünün inşası tamamlandı

Köprü, Amur Nehri'nin iki yakasındaki Çin'in Heihe ile Rusya'nın Blagoveşensk kentlerini birleştiriyor. 1 kilometrenin üzerinde uzunluğa sahip köprü, 20 kilometre uzunluğundaki kilit öneme sahip iki şeritli otoyol projesinin parçası niteliğinde.

Amur Bölge Valisi Vasiliy Orlov, "Köprü bizim için stratejik öneme sahip. Bölgemiz için gelecek vaat ediyor" dedi.

Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanı Aleksandr Kozlov, aşırı soğukların görüldüğü bölgedeki hava koşullarının sınır ötesi ticaretin önünde yıllardır engel oluşturduğunu belirterek, yol hizmete açıldıktan sonra nakliye hacminin 8 kat artışla 4 milyon tona ulaşmasını beklediklerini vurguladı.

Yeni köprünün turizmi de teşvik edeceği ve Çin'den Rusya'ya giden turist sayısını 2 milyona yükselteceği de tahmin ediliyor.

300 milyon dolar maliyetli köprü projesinin inşasına Aralık 2016'da başlanmıştı. Köprünün denetim ve izin sürecinin ardından Nisan 2020'de hizmete girmesi planlanıyor.