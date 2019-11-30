Rusya Suriye’ye dev yük gemisiyle askeri malzeme gönderdi

Al Masdar News’un haberine göre Rus roro gemisi Sparta, üzerindeki dev yükle Suriye’ye hareket etti.

Boğazlardaki gemi trafiğini takip eden Boshphorus Observer’in aktardığı bilgiye göre Rusya’nın St. Petersburg kentinde üslenen, Rus askeri lojistik şirketi Oboronlogistika’ya ait Sparta gemisi Boğazlardan geçerek dün itibarıyla Akdeniz’e girdi.

Ship of Interest: Saint Petersburg based TGK-SPB’s Russian flag roro vessel Sparta transited Dardanelles towards Mediterranean en route from Novorossiysk to #Tartus #Syria, carrying military cargo for Russian Ministry of Defense owned Oboronlogistika. @LeCetin pic.twitter.com/FEPMiz1Rm5 — Yörük Işık (@YorukIsik) November 29, 2019

​Rusya’nın Novorossiysk limanından hareket ettiği tahmin edilen geminin Rusya donanmasının Akdeniz lojistik üssünün bulunduğu Tartus limanına gitmesi bekleniyor.

Yayınlanan görüntülerde, geminin üzerinde sıralar halinde ağır yük konteynerlerinin bulunduğu görülüyor.

Oboronlogistika şirketinin sitesindeki bilgilere göre Sparta, her biri 22 ton olan 450’ye kadar konteyner taşıyabiliyor. Ölçüleri bir futbol sahasını aşan dev gemi, Rusya’nın en büyük roro gemilerinden biri olarak kabul ediliyor.