Rusya, NYT'nin 'Rus güçlerinin Suriye'de sığınmacı kampına saldırdığı' iddiasını yalanladı

Basın toplantısında NYT'nin iddiasına yanıt veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Bir buçuk ay önce olduğu gibi, yalan haber yazarlarının asılsız iddiaları yine kaynağı belirsiz bir videoya dayanıyor" dedi.

Videoda Beyaz Miğferler'in varlığını işaret eden Konaşenkov, söz konusu haberde NYT'li gazetecilerin Suriye'deki Rus pilotların konuşmalarının deşifire edilmesi için aylarca aşırı çaba sarf ettiğinin altının çizildiğine dikkat çekti.

"Bu yalan haberin yazarlarını hayal kırıklığına uğratarak bir kez daha tekrarlamak zorundayım ki, Rus bombardıman uçaklarının pilotlarına hedeflerin koordinatları ya da onların görevlerinin ifasına ilişkin raporlar, açık telsiz yayınıyla sesli bir biçimde iletilmiyor. Bu husus dikkate alındığında, NYT tarafından öne sürülen diğer tüm sözde kanıtlar, asılsız ve 'kafadan uydurma'" diye devam eden Konaşenkov, NYT'li gazetecilerin aylarını ve mali kaynaklarını nelere harcadığının kamuoyunun takdiri olduğunu vurguladı.

27 Kasım'da, yani söz konusu haber yayınlanmadan birkaç gün önce İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin NYT'yle Suriye'deki savaş suçlarının ortaklaşa soruşturulmasına ilişkin anlaşma imzaladığını duyurmasını 'büyük tesadüf' diye niteleyen Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü: "NYT'nin ekim ayındaki yalan haberi sonrası ciddi bir yayın kuruluşunun militanların ve onların Beyaz Miğferler'deki hizmetkarlarının manipülasyona kurban gittiğini üzüntüyle belirtmiştik. Bu haber için üzülmek yerinde olmaz, her şey karşılıklı mutabakat sonucu gerçekleşti."

NYT, ekim ortasındaki haberinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin 5-6 Mayıs 2019'da 12 saat içinde İdlib'deki 4 hastaneyi vurduğunu iddia etmişti.