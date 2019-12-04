Rusya’nın Berlin’deki cinayetle alakası olduğu suçlamasına Kremlin’den yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Alman basınının Berlin’de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesi ile Rusya’nın ‘bağlantısı’ olduğu yönündeki iddialarının Rusya lideri Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yapacağı görüşmeye gölge düşürmeyeceğini belirtti.

Geçen ağustosta Berlin’de 40 yaşındaki bir Gürcistan vatandaşının vurularak öldürülmesi olayı ile Rusya’nın ‘bağlantısı’ olduğu yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, söz konusu haberlerin Rusya lideri Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in önümüzdeki pazartesi ‘Normandiya formatı’ kapsamında yapacağı görüşmeye gölge düşürmeyeceğini ifade etti.

Peskov, “Bunun Rus yetkililer ile ne alakası olabilir? Kesinlikle dayanağı olmayan bir takım tahminler. Bu konu Alman medyası tarafından büyütülerek servis ediliyor, ancak bu böyle olduğu anlamına gelmez” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü daha önce de Berlin’deki cinayet ve ‘Resmi Rusya’ arasında bir bağlantı olduğunu yalanlamıştı.

'Karşılık verilecek'

Rus Dışişleri diplomatlarının Almanya’dan sınır dışı edilmesine karşılık vereceğini açıkladı.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin Büyükelçiliği’nde çalışan 2 Rus diplomatın Berlin’de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesi olayından dolayı Almanya’da ‘istenmeyen kişiler’ olduğu duyurusuna karşı önlem almak zorunda kalacağını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Alman tarafının Berlin’deki Rus Büyükelçiliği’nin 2 çalışanının sınır dışı edilmesi ile ilgili açıklamalarının gerekçesiz olup, dostane bir şekilde yapılmadığını değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘Soruşturma konularına siyasileştirilen yaklaşımın kabul edilemez’ olduğunu vurgulayan bakanlık, “Buna karşılık bir dizi önlem almak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Berlin’de ne olmuştu?

Geçen ağustos sonu Berlin’de bir Gürcistan vatandaşı, bilinmeyen bir kişi tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

Alman polisi birkaç gün sonra olayın şüphelisi olarak 49 yaşında olan bir Rus vatandaşını gözaltına almıştı. Savcılığın açıklamasında şüphelide suçun işlendiği silahın bulunduğu ifade edilmişti.

25 Ağustos’ta Der Spiegel dergisi, çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında en muhtemel senaryo olarak ‘profesyonelce planlanmış ve işlenmiş cinayet’ üzerinde durulduğunu, cinayetin suç dünyası ya da başka bir ülkenin istihbaratı tarafından planlanmış olabileceğini aktarmıştı.

30 Ağustos’ta ise dergi, şüphelinin Rus istihbarat ajanı olabileceği iddiasını ortaya atmıştı.