Rusya Moskova’yı 18 yıl yöneten Yuriy Lujkov’a veda etti

Eski Moskova Belediye Başkanı Yuriy Lujkov için düzenlenen veda törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Törende Putin’in yanı sıra, Lujkov’un halefi Sergey Sobyanin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu gibi birçok önemli isim yer aldı.



Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Kurtarıcı İsa Katedrali’nde gerçekleştirilen veda töreninde Lujkov için dua etti. Merasim kıtası da törende hazır bulundu.

© REUTERS / Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Yuriy Lujkov için düzenlenen törende konuşma yaptı

Lujkov'un, törenin ardından ülkenin önemli isimlerinin naaşlarının bulunduğu Novodeviçi Mezarlığı’na defnedilmesi kararlaştırıldı.

1992’den 2010 yılına kadar görevde kalan Lujkov, 2016 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından vatanı uğruna yaptığı hizmetlerden dolayı devlet nişanıyla ödüllendirilmişti.

Lujkov aynı zamanda Birleşik Rusya Partisi Yüksek Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini de 9 yıl yürütmüştü.