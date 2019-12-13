Rus Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye yaptırımı kararına tepki: Baskı politikası kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Kongresi’nin S-400 yüzünden Türkiye’ye yaptırım getirilmesini desteklemesinin, Ankara’ya yönelik baskının bir başka örneği olduğunu söyledi. Zaharova, baskı politikasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Türkiye’ye yaptırım öngören tasarının ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu kabul edilemez bir polemik, zira artık gerçek bir baskı söz konusu. Washington’ın Türkiye’nin yanı sıra S-400 veya Rusya ile bağlantılı başka konular üzerinden, bir dizi ülkeye yaptığı baskıların örnekleri de mevcut" dedi.

Zaharova, Washington’ın yıllardır kendi çıkarlarını sağlamalarının gerektiği konularda başka ülkelere karşı yaptırım politikası uyguladığını vurguladı.

Zaharova, baskı ve korkutma politikasının günümüzdeki koordine uluslararası ilişkiler sisteminde kabul edilemez olduğunu kaydetti.

ABD'nin '2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası' olarak bilinen savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde uzlaştığı şekliyle Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda, Türkiye'ye Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği ifade ediliyor.