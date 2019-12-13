Rus Dışişleri: Libya’daki durum Türkiye ile temaslarımızın merkezinde

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Libya’daki durumun Rusya ile Türkiye arasındaki temasların merkezinde olduğunu, iki ülkenin konu ile ilgili ortak zemin arayışında olduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Gruşko, “Neredeyse her gün çok yoğun bir siyasi diyalog gerçekleştiriyor, bizim açımızdan bölgesel güvenlik için önemli olan tüm konuları görüşüyoruz. Libya, diğer birçok partnerimizle olduğu gibi, (Türkiye ile) siyasi temaslarımızın merkezinde. Ortak zemin arıyoruz” dedi.

Gruşko, Rusya’nın BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi Hasan Salame’nin arabuluculuk yönündeki çabalarını olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.

Gruşko ayrıca “Aklıselim insanları birleştiren, sorunun bizzat Libya halkı tarafından tüm tarafların katılımıyla müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği anlayışı” ifadelerini kullandı.