Rusya: ABD yıl sonuna kadar INF’de yasaklı iki füze denemesi daha planlıyor

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, ABD’nin yıl sonuna kadar, daha önce ayrıldığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nda (INF) yasaklı olan iki yeni orta menzilli füzenin denemesi yapmayı planladığını söyledi.

Karakayev’e göre, ABD bu yıl sonuna kadar, INF’de yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu iki yeni kruz füzesini denemeyi planlıyor. Bu füzelerden birinin menzili 1000 kilometreden, diğerinin menzili ise 3000 kilometreden fazla.

Karakayev, “Ayrıca saldırı İHA’ları da kısa ve orta menzilli saldırı silahları olarak sınıflandırılabilir. Üstelik kimse bu silahların nükleer donanımlı olmayacağını garanti edemez” dedi.

ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği INF’de yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıklamıştı. Bu deneme ABD’nin anlaşmadan çekildikten sonra yaptığı ikinci füze denemesi olmuştu. Rusya ise denemeyi endişe verici olarak nitelendirmişti.