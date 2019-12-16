Eski Moskova Bölgesi Maliye Bakanı Kuznetsov’a 14 yıl hapis

Moskova 'da mahkeme 14 milyar ruble (223 milyon dolar) zimmetine geçirmekle suçlanan eski Moskova Bölgesi Maliye Bakanı Aleksey Kuznetsov'u 14 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme Kuznetsov’un ayrıca üç yıl boyunca devlet görevinde yer almasını yasakladı. Eski bakan Kuznetsov’dan 14 milyar ruble de tahsil edildi.

Mahkemeye göre, Kuznetsov ve birkaç başka bölge yetkilisi 2005-2008 yılları arasında bir suç örgütünün üyesiydi. Konuyla ilgili 2008’de dava başlatılmıştı. Soruşturmada Kuznetsov’un yurtdışına kaçması nedeniyle güçlük çıksa da, eski devlet görevlisi 2017’de Fransa’da yakalanmıştı.