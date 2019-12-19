Erdoğan'ın gündeme getirdiği 'Kızılderili Soykırımı' hakkında Rus Dışişleri'nden açıklama

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Eğer göçmenlerin günümüz ABD topraklarına geldikten sonra Kızılderililere neler yaptığını anımsamayı bu kadar çok istiyorsanız, bununla ilgili bilgi materyallerini kamuoyuna sunmaya hazırız" dedi.

Mevcut durumda Türkiye'nin ABD'li senatörlerin eylemlerine gösterdiği bir tepkinin söz konusu olduğunu kaydeden Zaharova, "Her ülkenin kendi dış politikasını oluşturma, kendi müzakere sürecini yürütme ve kendi çıkarlarını gözetme hakkına sahip olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını 'Soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Erdoğan ise ''Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Çok açık net rahatlıkla söyleyeyim, Amerika'da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü? Bu Amerika'nın yüz karasıdır” açıklamasını yapmıştı.

'ABD'nin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasına karşıyız'

Bu arada Zaharova, ABD'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'ye tek taraflı yaptırımlar uygulamasına karşı olduklarını söyledi.

Zaharova, "BM Güvenlik Konseyi'ndeki ilgili yapıların doğrulama ve tasdik sürecinden geçmeyen tüm yaptırımlara karşıyız. Bizim bakış açımıza göre tek taraflı yaptırımlar kabul edilemez ve yaptırım mekanizması kullanılarak ülkelere uygulanan baskı, birçok uluslararası hukuk belgesinde yer verilen uluslararası ilişkiler normlarına aykırıdır" dedi.