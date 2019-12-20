Putin: Batı'yı Rusya'yla korkutma 'geleneği' devam ediyor

Rusya'da Büyük Anavatan Savaşı olarak anılan İkinci Dünya Savaşı dönemine ait gizliliği kaldırılan belgeleri Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin liderlerine sunan Vladimir Putin, hem çarlık hem de Sovyetler Birliği döneminde Batı'yı Rusya'yla korkuttuklarını ve bu 'geleneğin' günümüzde de devam ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da BDT liderleriyle gayri resmi zirvede bir araya geldi.

İkinci Dünya Savaşı dönemine ait gizliliği kaldırılan belgeleri BDT'li mevkidaşlarıyla paylaşan Putin, "Hem geçmişte hem de günümüzde Batı'yı Rusya'yla korkutuyorlar. Hem çarlık ve Sovyetler Birliği döneminde hem de modern çağda. Hiçbir şey değişmiyor. Rusya'nın nasıl olduğu önemli değil, anlam korunuyor" dedi.

SSCB'nin zayıflaması için dönemin Batılı yetkililerinin faşist Almanya'yla bile anlaşma yapmaya hazır olduğunu anımsatan Putin, bunun belgelere dayalı kanıtları olduğunun altını çizdi.