Kuzey Akım-2'nin borularını döşeyen İsviçreli Allseas şirketi çalışmaları askıya aldı

Bloomberg'in Allseas temsilcilerine dayandırdığı haberine göre İsviçreli firma, Rus gazını doğrudan Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak hattın borularını döşeyen gemisini geri çekerek çalışmaları askıya aldı.

Şirket, çalışmaların ne kadar süreyle askıya alındığına dair bir açıklama yapmadı.

Alman yetkili: 2020'nin ikinci yarısında tamamlanacak

Bu arada Almanya Transatlantik İlişkileri Koordinatörü Peter Beyer, hattın inşasının ABD'nin yaptırımlarından dolayı maliyetinin artmasına rağmen gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacağını belirtti.

Beyer, Allseas şirketinin ABD'nin yaptırım kararı nedeniyle projedeki çalışmalarını askıya almasına ilişkin Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "AllSeas'ın kararı boru hattının inşasını geciktirecek ve maliyetleri artıracak. Fakat projenin 2020'nin ikinci yarısında tamamlanacak" dedi.

ABD Kuzey Akım-2 ve TürkAkım'a yaptırım uygulamıştı

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

Almanya, ABD'nin kararını kınamıştı

Almanya hükümeti, yaptırımları ülkenin iç işlerine müdahale olarak niteleyerek ABD'nin yaptırım kararını kınamıştı.

Ancak ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Washington'un bu adımını 'çok Avrupa yanlısı' olarak nitelemişti. Grenell, 15 AB ülkesinin yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun boru hattından duydukları endişeyi dile getirdiğini ve ABD'den Avrupa'ya enerji sevkiyatının çeşitlendirilmesi için elinden geleni yapmasını istediğini öne sürmüştü.

Lavrov, yaptırımlara rağmen tamamlanacağını söylemişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hattın inşasının yaptırımlara rağmen tamamlanacağını vurgulamıştı.

Şu anda hattın 2100 km'lik bölümü inşa edilmiş durumda. Hattın Almanya'ya ulaşması için sadece 300 km kaldı.