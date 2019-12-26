Moskova’dan Simferepol’e Kırım Köprüsü üzerinden ilk tren yolculuğu gerçekleşti

Rusya’nın başkenti Moskova’dan hareket eden ilk Tavriya treni, Kırım Köprüsü’nün bu hafta açılışı yapılan ray hattından geçerek Simferopol’e ulaştı.

Moskova’daki Kazan Garı’ndan dün hareket eden tren, Kırım Köprüsü’nden geçerek Simferepol’deki nihai istasyona ulaştı. 2009 kilometrelik yol, 33 saat sürdü.

Simferepol’deki istasyonda treni yüzlerce Kırımlı karşıladı. Ellerinde Rusya bayrağı olan Kırımlılar “Kırım, Rusya, sonsuza dek!” sloganını attı.

İstasyonda bulunanlar arasındaki Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Köprünün trenyolu hattının faaliyete geçirilmesi, yarımada için çok büyük ekonomik imkanlar yaratacak. Hiç abartısız, bu tarihi bir olay” dedi.