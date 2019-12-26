Moskova Büyükelçisi Samsar, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'la Libya ve Suriye'yi konuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Samsar ve Bogdanov, Libya ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili güncel konuları masaya yatırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Aralık'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi yaparak Suriye ve Libya'daki gelişmeleri istişare etmişti.