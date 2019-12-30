Putin’den Erdoğan’a yılbaşı tebriği: Suriye’de terörle mücadele konusunda başarıya ulaştık

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yılbaşı tebrik mesajı gönderdi.

Putin, mesajında Rusya ile Türkiye’nin, enerji ve askeri-teknik işbirliği de dahil olmak üzere karşılıklı olarak faydalı stratejik projeleri gerçekleştirme konusunda önemli başarılara imza attığını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Putin’e göre, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağlantıların geliştirilmesine ilişkin yeni alanlar da belirlendi. Moskova ve Ankara, Suriye’de terörle mücadele konusunda gerçekleştirdiği yakın çalışmalar ve ortak çabalar neticesinde ülkedeki krizde siyasi çözüm sürecinin başlamasına katkıda bulundu.

2020’de Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını dolduracağını vurgulayan Rus lider, bu yıldönümü sırasında da ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yeni başarılara imza atılacağına emin olduğunu belirtti.