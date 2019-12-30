Rusya: ABD bize Suriye ve Irak’taki saldırıları hakkında bilgi vermedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington’ın Moskova’ya Irak ve Suriye’deki beş mevziiye yönelik saldırısı hakkında bilgi vermediğini söyledi.

Gazetecilerin Washington’ın Moskova’ya Suriye ve Irak’taki saldırıları hakkında bilgi verip vermediği sorusunu yanıtlayan Peskov, “Hayır, bilgi vermedi” dedi.

Peskov, saldırılarla ilgili “Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik her türlü saldırı olumlu değerlendiriliyor. Ancak diğer taraftan durumun istikrarsızlaşmasına yol açan her türlü adım olumsuz değerlendirilebilir” yorumunda bulundu.