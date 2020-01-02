Rus vekilden, TBMM’nin Libya kararıyla ilgili yorum

Trablus’un isteği üzerine Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin bu ülkedeki durumu daha da kötüleştirebileceğini belirten Rus vekil Slutskiy, Libya’daki kriz için barışçıl çözüm yollarının aranması gerektiğini kaydetti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye meclisinin kararı şahsen bende tedirginliğe yol açıyor. Trablus’un isteği üzerine Türk askerlerinin Libya’ya gönderilmesi krizi daha da ağırlaştırabilir ve durumu karmaşık hale getirebilir” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın her zaman Libya’daki krizin politik ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu söyleyen Rus vekil, “Ülkede ikili iktidar ve iç savaş söz konusu” dedi.

Bu durumda, dış müdahalenin “hiç de iyi çözüm olmadığını” dile getiren Slutskiy, Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda ve tüm dünyanın desteğinde barışçıl yolları aramaya devam etmek gerektiğini söyledi.